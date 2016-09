Emmy-Preisträger "Transparent" mit neuen Folgen bei Amazon

Erst Anfang der Woche wurde das Amazon-Original "Transparent" mit drei weiteren Emmys ausgezeichnet. Nun zeigt Amazon Prime Video die neuen Folgen.



Amazon Prime setzt erneut auf ein Original und stellt die dritte Staffel von "Transparent" zur Verfügung. Bei der Emmy-Verleihung zu Beginn der Woche hatte die ohnehin schon preisgekrönte Serie Amazon drei weitere Emmys eingebracht, womit sich die Anzahl der Awards auf acht Emmys erhöht hat. Hinzu kommen zwei Golden Globes. Ab dem heutigen Freitag stellt Amazon Prime Video die neuen Folgen der dritten Staffel weltweit zur Verfügung.