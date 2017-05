Entwicklerkonferenz Google I/O beginnt in Kalifornien

Die Entwicklerkonferenz Google I/O geht heute in Kalifornien an den Start. Der Internet-Konzern präsentiert bei den jährlichen Großveranstaltungen traditionell Neuheiten zu seinen Diensten und Geräten.



Im Mittelpunkt dürfte unter anderem das weltweit meistbenutzte Smartphone-System Android stehen. Bereits bekannt ist, das Google die Batterielaufzeit, den Umgang mit Benachrichtigungen und Einstellungen sowie die Audioqualität verbessern will. Jetzt dürfte es weitere Details geben.