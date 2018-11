Erfolg in Serie fürs Erste - Starke Zahlen für die Löwen auf Vox

Das Erste liegt mit zwei Serien gut im Rennen. Auf Vox endet "Die Höhle der Löwen" mit ausgesprochen guten Werten. Das ZDF bleibt mit seiner Dokumentation deutlich dahinter.



Das Erste lag am Dienstagabend beim Zuschauerinteresse wieder im Doppelpack vorn. "Die Kanzlei" mit Sabine Postel und Herbert Knaup hatte von 20.15 Uhr an 4,89 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 15,8 Prozent. Gleich danach, ab 21 Uhr, kam die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" über die fiktive Sachsenklinik in Leipzig mit 5,16 Millionen Zuschauer (17,0 Prozent) sogar auf noch bessere Werte. Die "Tagesschau" um 20 Uhr schalteten allein im Ersten 4,61 Millionen (15,3 Prozent) ein.