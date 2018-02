Erstmals Nummer eins: "Olympia wird bei Eurosport anders sein"

Nach dem verpatzten Debüt bei der Fußball-Bundesliga steht Eurosport/Discovery vor einer weiteren Premiere. Niemand sonst zeigt so viele Olympia-Bilder. Klappt das?



An großen Ankündigungen mangelt es nicht. "Olympia wird bei Eurosport anders sein", sagt Susanne Aigner-Drews, die Geschäftsführerin von Discovery Deutschland. Und Sportchef Gernot Bauer verspricht: "Wir zeigen jede Sekunde live auf drei Sendern." Sicher ist auf jeden Fall, dass mit den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang eine neue Medien-Ära beginnt - die jedoch von Skepsis begleitet wird.