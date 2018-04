"Es geht um sehr viel Geld" - Der Einfluss der Influencer

Influencer, die ihre Fans im Internet an ihrem Leben teilhaben lassen, haben Tausende Follower. Das macht sie für die Werbung interessant. Manche Verbraucher fühlen sich allerdings getäuscht.



Sie geben Schmink-Tips auf Youtube oder präsentieren ihr Outfit und ihr Essen auf Instagram oder Facebook: Sogenannte Influencer (von "influence" - Einfluss) lassen ihre Fans im Internet regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben - und werben dabei für Produkte. Manche erreichen Millionen Menschen in den sozialen Netzwerken. "Für Unternehmen ist das ein wichtiges Marketingtool. Es geht um sehr viel Geld", sagt Reiner Münker, Geschäftsführer der Wettbewerbszentrale. Dass es sich um Werbung handelt, ist allerdings nicht immer sofort erkennbar - und das ist aus Sicht der Wettbewerbszentrale ein Problem.