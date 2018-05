Europa-League-Halbfinale: Atletico gegen Arsenal live bei Sport1

Nach der europäischen Königsklasse werden auch in der Europa League die beiden Finalisten ermittelt. Sport1 zeigt das Topspiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Arsenal.



Was dem FC Bayern am gestrigen Dienstagabend in der Champions League bei Real Madrid nicht gelang, versucht der FC Arsenal am Donnerstag gegen den anderen Klub aus der spanischen Hauptstadt eine europäische Wettbewerbsebene tiefer.