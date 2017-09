Eutelsat: Vier Satelliten für 300 TV-Stunden Bundestagswahl

Die Bundestagswahl ist nicht nur für die Deutschen das Thema Nummer Eins. Auch ausländische Medien werden am Sonntag aus Deutschland berichten. Die brauchen, genau wie die inländischen Sender, eine sichere und flexible Übertragungsinfrastruktur.



Am kommenden Sonntag wird gewählt und bei den in- und ausländischen Medien wird Hochbetrieb herrschen. Auch die Infrastruktur für die Übertragungen muss stimmen. Dafür sorgt unter anderem der europäische Satellitenbetreiber Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris: ETL). Er vermeldet die Buchung von über 300 Stunden Kapazität von TV-Sendern, Nachrichtenagenturen und Dienstleistern auf insgesamt vier Satelliten für den Wahltag.