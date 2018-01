Ex-Skistar Bode Miller wird während Olympia Eurosport-Experte

In gut einem Monat starten die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang in Südkorea. Da wird es Zeit sein Experten-Team zu komplettieren - so geschehen bei Eurosport.



Der ehemalige Ski-Star Bode Miller wird bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Februar Experte des TV-Senders Eurosport. Der Amerikaner werde während der Spiele in Südkorea regelmäßig Ski-Alpin-Wettbewerbe analysieren, teilte der Sender am Mittwoch mit. Meldungen zu diesem Thema

Neben dem Olympiasieger von 2010 sind unter anderem die früheren deutschen Skispringer Sven Hannawald und Martin Schmitt als Eurosport-Experten für die Winterspiele eingeplant.



Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang finden vom 9. bis 25. Februar statt. Eurosport wird in dabei fast alle Wettkämpfe live zeigen, einige Inhalte war auch im Bezahlbereich via Eurosport 2, die meisten Entscheidungen werden jedoch im Free-TV beim Hauptsender und dem Spartenkanal TLC zu sehen sein.

