Facebook: Vom Bildschirm in den Live-Stream

Facebook erweitert erneut seine Palette an Optionen. Ähnlich der Plattform Twitch werden ab sofort Videos live vom Desktop auf die Pinnwand übertragen.



Live-Streaming in sozialen Netzwerken ist wahrlich nichts Neues mehr. Per Knopfdruck können Nutzer Videos, Aufzeichnungen ihres Gameplays und noch manches mehr live streamen und mit anderen teilen. Nun zieht Facebook nach, wie das Portal "Techcrunch" am Mittwoch berichtete.