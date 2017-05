Facebook beschließt Aus für Oculus Story Studio

Das Ende des Oculus Story Studio von Facebook ist beschlossene Sache. Das soziale Netzwerk möchte nicht länger auf interne Prozesse dieser Art setzen.



Wie das Portal "Mashable.com" berichtet, hat Facebook das Aus für das Oculus Story Studio beschlossen. Diese Abteilung von Facebook zeigte sich in den vergangenen zwei Jahren unter anderem für Kurzfilme wie "Dear Angelica" und "Henry" verantwortlich. Die Schließung der preisgekrönten Abteilung gab Jason Rubin, Vice President of Content Oculus, in einem Blogpost bekannt.