Facebook testet Augmented-Reality-Anzeigen

Facebook hat angekündigt, ab sofort Anzeigen auf Augmented-Reality-Basis im Newsfeed zu testen. Fürs Erste ist das Feature mit der erweiterten Realität noch auf den amerikanischen Raum beschränkt.



Neue Wege will Facebook beschreiten, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Nutzer auf mobilen Geräten zu erreichen. Dank der erweiterten Realität können Benutzer mithilfe von Kameraeffekten aus der Anzeige heraus experimentieren, welche Brille oder Lippenstiftfarbe ihnen zum Beispiel steht. Ein bisschen erinnert die Funktion an Snapchats Filter, die schon seit einiger Zeit ebenfalls für Werbung eingesetzt werden können. Facebooks Variante wirkt jedoch etwas ausgereifter für diese Zwecke.