Facebook testet neuen Feed für Lokales

In den USA beginnt Facebook in sechs Städten mit einem Test für einen separaten Feed für lokale Nachrichten und Veranstaltungen. Das Unternehmen möchte es den Nutzern erleichtern, lokale Nachrichten aus geprüften Quellen zu finden.



Der Test läuft derzeitig in den Städten New Orleans (Louisiana), Little Rock (Arkansas), Billings (Montana), Peoria (Illinois), Olympia (Washington) und Binghamton (New York). In "Today In" sollen nur Nutzer, die in den Gebieten leben, Zugriff auf lokale Informationen, Storys von regionalen Verlage oder Warnungen der lokalen Behörden haben.