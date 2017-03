"Fack Ju Göhte 3": Sandra Hüller verstärkt das Pädagogen-Team

Der mehr als unkonventionelle Lehrer Zeki Müller, gespielt von Elyas M'Barek, bekommt im dritten Teil der Komödien-Reihe "Fack Ju Göhte" mit Sandra Hüller eine taffe Lehrerin zur Seite gestellt.



Im Frühjahr diesen Jahres beginnen die Dreharbeiten zu Fack Ju Göhte 3. Damit wird aus dem erfolgreichsten Kinofilm des Jahres 2013 eine Triologie. Sie soll außerdem mit dem dritten Teil ihr Ende finden. Wie bei den anderen Filmen zuvor, stammt das Drehbuch vom Regisseur Bora Dagtekin. Diesmal bekommt Elyas M’Barek mit Sandra Hüller eine neue Frau an die Seite gestellt. Die aus "Toni Erdmann" bekannte Schauspielerin mimt eine schlagfertige Pädagogin.