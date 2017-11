Fahrt ins Ungewisse: Formel-1-Zukunft bei RTL offen

Die Formel 1 und RTL, das schien viele Jahre untrennbar verbunden. Doch kurz vor Saisonende ist noch immer unklar, ob der Sender auch in Zukunft jeden Grand Prix zeigen darf.



Nach mehr als einem Vierteljahrhundert Formel 1 bei RTL könnte das Saisonfinale in Abu Dhabi das Ende einer TV-Ära markieren. Auch vor dem letzten Rennen des Jahres am Sonntag ist ungewiss, ob der Kölner Privatsender nach 470 Grand Prix in Serie zum Start der neuen Saison am 25. März 2018 in Australien weiter Livebilder zeigen darf.



Seit Monaten ziehen sich die Verhandlungen mit den neuen Formel-1-Chefs hin, die aus ihrem Wunsch nach einer Neuordnung der TV-Rechte kein Geheimnis gemacht haben.