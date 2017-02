Fake News: Bitkom warnt vor vorschneller Regulierung

Der richtige Umgang mit den sogenannten Fake News scheint kaum zu finden. Während die Politik ein schnelles und hartes Vorgehen gegen Falschnachrichten fordert, sehen viele Medienvertreter dadurch die Meinungsfreiheit gefährdet. Dazu zählt auch der Bitkom.



Der Digitalverband Bitkom hat im Umgang mit Falschnachrichten, sogenannten Fake News, vor vorschnellen Regulierungen gewarnt. Vor allem kurz vor der Bundestagswahl sei die Sorge der Politik verständlich, sagte Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Verbands am Mittwoch in Berlin. Doch die Diskussion darum müsse versachlicht werden. "Rechtsstaatliche Prinzipien und das hohe Gut der Meinungsfreiheit müssen geschützt werden." Der Bitkom plädiert dafür, stattdessen die Medienkompetenz der Nutzer zu stärken, um Falschnachrichten besser erkennen zu können.