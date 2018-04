Fake News oder Zensur? So denken die US-Bürger

Das Thema Falschnachrichten ist in den USA spätestens seit dem Amtsantritt des umstrittenen Präsidenten allgegenwärtig. Eine Studie soll jetzt belegen, dass für die Einwohner des Landes jedoch eine Zensur trotzdem nicht in Frage kommt.



Laut einem "W&V"-Bericht lehnt die Mehrheit der US-Bürger eine Regulierung der Onlinemedien durch die Regierung ab. Der Informationsdienst beruft sich dabei auf die Studie des amerikanischen "Pew Research Center" zum Thema "Fake News".