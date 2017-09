Fan-Ärger und PR-Desaster für Eurosport: "Katastrophe"

Nach den erneuten Pannen bei der Übertragung des Freitagspiel der Bundesliga von Eurosport hat die Deutsche Fußball Liga Gespräche mit dem Sender angekündigt. Vor allem von Gastgeber Hamburger SV kommt heftige Kritik.



Markus Gisdol macht sich beim Ärger über die verkorksten Fußball-Übertragungen von Eurosport zum Anwalt der Fans. Als "Katastrophe" bezeichnete der Trainer des Hamburger SV die Probleme: "Das würde mir auch auf den Keks gehen, wenn ich zu Hause wäre, und ich kann das Spiel nicht sehen."



Ruckelnde Bilder, Ausfälle und Unschärfen: Auch am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga gab es Schwierigkeiten bei der Live-Übertragung des Freitagspiels. Das lief aufgrund der neuen Fernsehverträge nicht beim Pay-TV-Sender Sky, sondern beim Konkurrenten Eurosport, der zwangsweise vor allem auf Internet-Übertragungen setzt.



Auch die Deutsche Fußball Liga (DFL) ist verärgert und greift jetzt ein. "Die betroffenen Fans sind damit zurecht unzufrieden, ebenso wie Eurosport selbst und die DFL", hieß es in einer Stellungnahme. Die Liga will mit dem Sender nun "darüber sprechen, wie künftig die hohen Standards der Bundesliga durchgehend gewährleistet werden können".



Die Liga ist in einer schwierigen Lage. Sie durfte aufgrund der Vorgaben des Kartellamtes die TV-Rechte nicht wieder komplett an Sky verkaufen und muss sich nun mit den Problemen des neuen Vertragspartners herumärgern. Die Freitagspiele über das Free-TV-Angebot von Eurosport zu zeigen, wäre - vor allem aus finanzieller Sicht - höchstens eine kurzfristige Lösung.