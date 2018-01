Fast 40 Prozent der Neuwagen sind mit Digitalradio ausgestattet

Die Deutsche Automobil Treuhand (DAT) hat in ihrem Jahresreport mitgeteilt, dass bereits 39,1 Prozent der 2017 in Deutschland verkauften Neuwagen mit einem DAB Plus Radio ausgestattet sind.



Damit gab es einen großen Anstieg in der Ausstattung mit Digitalradios. Waren 2015 erst 13 Prozent der verkauften Neuwagen mit einem DAB Plus Radio ausgestattet, waren es im Jahr 2016 schon über 21 Prozent.