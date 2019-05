Filmfest Cannes mit Zombie-Komödie gestartet

Zum Auftakt wird es wieder voll auf dem roten Teppich des Filmfestivals Cannes: Adam Driver und Bill Murray jagen darin Zombies - einer von ihnen ist Iggy Pop.



Mit einer Zombie-Komödie wird das Filmfestival Cannes an diesem Dienstag eröffnet. "The Dead Don’t Die" ist der neue Film des Amerikaners Jim Jarmusch ("Paterson", "Night on Earth"). Zur Weltpremiere am Abend werden auf dem roten Teppich auch zahlreiche Prominente aus dem Werk erwartet: Adam Driver ("Star Wars") und Bill Murray spielen darin Polizisten eines kleines Ortes, der plötzlich von Zombies heimgesucht wird. Musikikone Iggy Pop ist einer dieser Untoten. Auch Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Selena Gomez und Tom Waits sind auf der Leinwand zu sehen.