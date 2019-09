Filmfest Venedig: Netflix setzt auf Pattinson und "The King"

Sollten Streaming-Dienste auf Filmfestspielen vertreten sein? Cannes sagt nein, Venedig ist da offener. Netflix hat nun mit "The King" einen Film vorgestellt, der auf englische Geschichte und Robert Pattinson setzt.



Mit einer Shakespeare-Verfilmung hat der Streamingdienst Netflix am Montag einen weiteren Beitrag beim Festival in Venedig vorgestellt. "The King" erzählt, wie der junge Hal nach dem Tod seines Vaters zu König Henry V. ernannt wird und sich in seiner neuen Rolle zurechtfinden muss. Seine Berater drängen ihn schließlich zum Krieg mit Frankreich. Der Film ist mit "Twilight"-Star Robert Pattinson und Timothée Chalamet ("Call Me by Your Name") prominent besetzt: Der 23-jährige Chalamet verkörpert Henry V., Pattinson (33) einen französischen Thronfolger.