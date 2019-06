Finale der Nations League auch live im ZDF

Das Finale der Nations League zwischen Gastgeber Portugal und den Niederlanden kann doch nicht nur bei DAZN gesehen werden. Auch das ZDF wird live dabei sein.



Eigentlich bezogen sich die TV-Rechte der Öffentlich-Rechtlichen von ARD und ZDF bei der Nations League lediglich auf Partien mit deutscher Beteiligung - der Rest vom Schützenfest sollte exklusiv bei DAZN laufen. Im Fall des Finals am Sonntag zwischen den die Endrunde ausrichtenden Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo und der Elftal aus den Niederlanden um die grandiose Spielergeneration von Ajax Amsterdam wird jedoch eine Ausnahme gemacht.