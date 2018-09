"Focus"-Gründer Markwort versteigert TV-Rolle - BR verstimmt

Der in Bayern für die FDP antretende Gründer des Magazins "Focus", Helmut Markwort, hat mit einer Versteigerungsaktion für mächtig Ärger beim Bayerischen Rundfunk gesorgt.



Bei einer Wahlkampfveranstaltung hat der 81 Jahre alte FDP-Kandidat für den bayerischen Landtag eine Komparsenrolle für die ARD-Vorabendserie "Hubert ohne Staller" versteigert, ohne den federführenden Sender darüber zu informieren. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" am Samstag darüber berichtet.