Formel 1: Nico Hülkenberg wird Sport1-Experte

Sport1 konnte einen neuen Experten für sich gewinnen. Nico Hülkenberg verstärkt das Team der Experten des Sportsenders.



Mit Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg konnte Sport1 einen weiteren hochkarätigen Experten für sein Team gewinnen. Hülkenberg wird künftig immer mittwochs nach jedem Formel-1-Rennen eine Expertenkolumne präsentieren. Diese erscheint auf Sport1.de. Dirc Seemann, Chefredakteur und Director Content von Sport1, freut sich enorm über den Neuzugang. "Mit Nico Hülkenberg begrüßen wir einen der aktuell erfolgreichsten und beliebtesten deutschen Rennfahrer als neuen Sport1-Experten in unserem 'Home of Motorsport'." Den Lesern wird Hülkenberg exklusive Einblicke in die "Königsklasse des Motorsports" liefern, wie Seemann fortfährt.