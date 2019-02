Framing Manual: Tom Buhrow gegen Verleumdung der Privaten

WDR-Intendant Tom Buhrow findet es richtig, sich mit dem Thema Framing zu beschäftigen. Aber Vorschriften, nur noch bestimmte Wörter zu benutzen, will er sich nicht machen lassen.



WDR-Intendant Tom Buhrow sieht beim sogenannten Framing Manual der ARD manches kritisch. "Es ist normal und richtig, sprachliche Gesetzmäßigkeiten wie "Framing" zu untersuchen. Sonst ist man denen ausgeliefert. Gerade in einer Zeit, in der verschiedene Gruppen die Medien mit Schimpfworten bombardieren", sagte Buhrow in der Montagsausgabe des "Handelsblatts" (Montag).



"Dann kommt aber der Punkt, an dem Schlussfolgerungen gezogen werden. Und da sage ich: Wenn nur noch bestimmte Worte benutzt werden sollen, mache ich nicht mehr mit."