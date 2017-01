Frankfurter "Tatort" zeigt ein "Land in dieser Zeit"

Kriminelle Ausländer und Rassismus sind die vorherrschenden Themen im ersten "Tatort" des Jahres 2017. "Land in dieser Zeit" überrascht dabei mit Lyrik und Musik, weist aber auch einige Längen auf.

Uhlich (Sascha Nathan, links), Hauptkommissarin Anna Janneke (Margarita Broich) und Hauptkommissar Paul Brix (Wolfram Koch). Bild: © HR/Degeto/Bettina Müller

Bei einem Brandanschlag auf einen Friseursalon kommt die Auszubildende Melanie ums Leben. "Kill All Nazis" haben Unbekannte an den Tatort geschmiert. Schnell gerät ein afrikanischer Drogendealer in Verdacht, der vor der Gewalttat einen heftigen Streit mit der Getöteten und ihrer Kollegin Vera gehabt haben soll. Im fünften Fall der Frankfurter Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) geht es um den Umgang mit kriminellen Ausländern und um Flüchtlinge, um Rassismus und neue Rechtsradikale. "Land in dieser Zeit", heißt der erste "Tatort" des Jahres passenderweise. Das Erste zeigt den Beitrag des Hessischen Rundfunks (hr) am kommenden Sonntag (8. Januar um 20.15 Uhr).



Der Tatverdacht gegen den Afrikaner John Aliou (Warsama Guled) bröckelt aber nach und nach. Stattdessen geraten die labile Friseuse Vera (Jasna Fritzi Bauer) und zwei junge Akademikerinnen in den Blick der Ermittler. Vera hat Kontakte in die rechtsextreme Szene und reagiert aggressiv auf die Nordafrikaner, die sich auf dem Platz vor dem Friseursalon treffen. Ideologisch scheint sie von ihrer WG-Mitbewohnerin Juliane (Anna Brüggemann) geprägt. Die autoritäre und fürsorgliche Juristin gehört offenbar intellektuellen rechtsradikalen Kreisen an, ebenso wie Margaux (Odine Johne), die Enkelin eines Kioskbesitzers.