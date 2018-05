Free-TV-Premiere von "Big Little Lies" auf Vox

Am nächsten Mittwoch, 30. Mai feiert die preisgekrönte Serie "Big Little Lies" um 20.15 Uhr auf Vox Free-TV-Premiere. In der Serie übernehmen Nicole Kidman und Reese Witherspoon nicht nur eine Hauptrolle, sondern sind auch als Produzentinnen verantwortlich.



Madeline Mackenzie (Reese Witherspoon) und Celeste Wright (Nicole Kidman) sind beste Freundinnen und führen ein scheinbar beneidenswertes Leben mit ihren Familien. Als die alleinerziehende Mutter Jane Chapman (Shailene Woodley) mit ihrem Sohn Ziggy (Iain Armitage) in der ersten Folge "Big Little Lies" nach Monterey zieht, nehmen die beiden Frauen sie umgehend in ihre Mitte auf.