Freitag gibt's den Grimme-Preis: Böhmermann wieder einmal dabei

Marl ohne Moderator Jan Böhmermann? Seit Jahren kaum denkbar! Das Grimme-Institut setzt bei der Verleihung der 55. Grimme-Preise auf bekannte Gesichter und starke Serien.



Seinen fünften Grimme-Preis darf sich Jan Böhmermann (38) am Freitagabend im Marler Stadttheater abholen. Der Moderator und sein Team erhalten die begehrte Auszeichnung in diesem Jahr für "Lass dich überwachen! - Die Prism Is A Dancer Show" (ZDF/ZDFneo). Darin wird der arglose Umgang mit persönlichen Daten im Internet thematisiert. Das Grimme-Institut zeichnet insgesamt 16 Produktionen und herausragende Leistungen mit dem undotierten Preis aus. Aus mehr als 850 Einreichungen und Vorschlägen hatten vier Kommissionen in den Kategorien Fiktion, Information & Kultur, Unterhaltung sowie Kinder & Jugend die Nominierten ausgewählt.



Jan Böhmermann ist nicht der Einzige, dessen Arbeit erneut prämiert wird. Geehrt wird unter anderem die Sketch-Comedysendung "Kroymann" (RB/SWR/NDR) mit der Schauspielerin Maren Kroymann (69), die bereits im vergangenen Jahr einen Preis mit nach Hause nehmen durfte. Kroymann parodiert darin immer wieder sich selbst und ihren Beruf. Die Sendung sei wohltuend, lobte die Jury. "Kroymann" setze auf die leisen Töne und die feinen Melodien.



Das Grimme-Institut hat besonders die Serien in den Blick genommen. In der Kategorie Fiktion werden "Hackerville" (HBO Europe/TNT Serie), "Bad Banks" (ZDF/ARTE) und "Beat" (Amazon Prime Video) ausgezeichnet. Auch die Macher vom "Tatort: Meta" (RBB) dürfen sich über eine Ehrung freuen.