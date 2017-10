Funk feiert Jahrestag

Am 1. Oktober 2016 startete der Betrieb des Content-Netzwerks von ARD und ZDF "Funk". Nun wurde der erste Jahrestag gefeiert. Der Kanal wird von der privaten Konkurrenz jedoch auch kritisch beäugt.



Seit einem Jahr funkt es im Netz. Funk, das junge Content-Netzwerk von ARD und ZDF, kennen heute laut ARD/ZDF-Onlinestudie bereits 20 Prozent der 14- bis 29-Jährigen laut. Mittlerweile gehören über 60 Formate zum Netzwerk aus den drei Bereichen Informieren, Orientieren und Unterhalten. Aber auch die kritischen Stimmen, vor allem der Privatmedien, verhallen nicht. Der Grund für die mancherorts argwöhnische Beobachtung des Angebots von "Funk" ist die stark mit dem Netzwerk assoziierte dominante Webpräsenz der Öffentlich-Rechtlichen.