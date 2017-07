Funk und Spotify mit Gemeinschaftsprojekt "Clarify"

Mit "Clarify" wollen Spotify und funk junge Menschen für politische Themen sensibilisieren. Vor dem Hintergrund der Bundestagswahl soll wöchentlich eine neue Podcastfolge erscheinen, in der Moderatorin Visa Vie Musiker interviewt.



"Große Themen, klare Worte" lautet das Motto von "Clarify" - das Projekt von funk und Spotify. Ab 1. August sollen dabei acht Podcast- und Video-Folgen im Wochenrhythmus jeweils ein aktuelles Thema der Bundestagswahl 2017 diskutieren. Gastgeberin ist die Moderatorin Visa Vie, kündigt funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, an. Visa Vie wird die Bereiche Bildung, Soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Migration und Gleichberechtigung unter die Lupe nehmen.