Fußball: WM-Quali auf RTL und Nitro

Nicht nur für die deutsche Nationalmannschaft steht das entscheidende Quali-Spiel zur WM 2018 in Russland an, auch andernorts wird um die begehrten Tickets gekämpft. RTL zeigt, wie sich Jogis Jungs schlagen, das Spiel der Türkei läuft auf Nitro.



Am morgigen Freitag kann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Belfast alles klar machen und das Ticket zur WM 2018 in Russland gegebenenfalls schon direkt buchen. Dann trifft sie nämlich auf den einzig verbliebenen Verfolger Nordirland. RTL zeigt die Begegnung inklusive Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr live.