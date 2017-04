Galaktische Helden warten im neuen BLU-RAY MAGAZIN 4/17

Helden müssen nicht perfekt sein. Aber galaktisch sein geht in Ordnung. Die "Guardians Of The Galaxy Vol. 2" sind mit ihrem rauen Charme längst in die Herzen der Redaktion des BLU-RAY MAGAZIN vorgedrungen. Neben den Guardians gehören auch die "Phantastischen Tierwesen" und "Deepwater Horizon" zu den Themen der aktuellen Ausgabe.

Bild: © Auerbach Verlag

Die Guardians, das sind Peter Quill, auch Star-Lord genannt, seine Angebetete Gamora, aber auch Drax, Groot und Rocket. Die chaotischen Publikumslieblinge hatten sich dafür entschieden, zusammenzuhalten. Nun muss sich zeigen, ob die freundschaftliche Bande zwischen den ungleichen Charakteren auch hält und vielleicht auch zu etwas größerem erwächst: Eine Familie.



Peter Quill (Chris Pratt) ist ein lässiger Typ, ein Outlaw der auf dem Walk-Man Musik hört, die ihm seine verstorbene Mutter auf Tape zusammengestellt hat, und der einige ungeklärte Fragen bezüglich seiner Abstammung hat. Nebenbei rettet er mit seiner neuen Familie die Galaxie. Zu dieser gehört Gamora (Zoe Saldana), Peters Flamme. Die frühere Assassinin ist auch die Adoptivtochter vom großen Bösewicht Thanos. Drax der Zerstörer (Dave Bautista) hat seine Familie verloren und gehört einem Volk an, das keine Metaphern versteht. Er hat noch eine Rechnung mit Oberbösewicht Thanos offen. Rocket Raccoon (Bradley Cooper) ist der wahrscheinlich gewiefteste Waschbär des (Marvel-) Universums, hat eine beachtliche Kriminalakte für ein Tier, und ist Groots bester Freund. Groot (Vin Diesel), das Baumwesen, hat sich zwar im ersten Film für seine Freunde geopfert, aber ein Zweig von ihm konnte gerettet werden, und voilà, heraus kam der zuckersüße Baby Groot. Mit so einem Dream Team kann der Galaxie in Teil 2 ja nichts mehr passieren. Oder? Sicher ist, dass Sie alles wissenswerte zum Kinostart im neuen BLU-RAY MAGAZIN 04/17 finden.

Meldungen zu diesem Thema

BLU-RAY MAGAZIN 3/17: Die Geschichte hinter "Tanz der Teufel"

"Legends Of Tomorrow" im BLU-RAY MAGAZIN

Drei Rogue-One-Cover fürs BLU-RAY MAGAZIN 01/17

Außerdem widmen wir uns J. K. Rowlings neuestem Filmwerk: "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind", denn dieser Film begründet trotz allem eine neue Reihe, für die bereits vier weitere Filme angekündigt sind. Wer Newt ist, welche Tierwesen er so in petto hat und warum genau er damit New York aufwühlt, erläutern wir in dieser Ausgabe. Ebenso wie die außergewöhnliche grafische Qualität der verschiedenen Blu-ray-Editionen.



Wie immer haben wir Blockbuster technisch als auch inhaltlich auf Herz und Nieren geprüft, von "Deepwater Horizon", bis "Underworld: Blood Wars". In dieser Ausgabe glänzen aber besonders die Dramen, wie in der Coming-of-Age Geschichte "Jonathan", dem wehmütigen "Eine Geschichte von Liebe und Finsternis" oder "Amerikanisches Idyll".



Nostalgiker dürfen sich auf Animationsserien wie "Es war einmal… das Leben" und "Die Biene Maja" freuen. Spannend wird es mit den neuen skandalträchtigen, hochinteressanten Top-Serien wie "Taboo", "The Young Pope" und vielen mehr.



Im Bereich Technik geht es diesmal ganz und gar um die neue 4K-Technologie: Die neuesten UHD-Player, die besten HDR-TVs, alle bislang erschienenen UHD-Blu-rays. Und wer sich nur die besten Scheiben in seinen neuen UHD-Player legen möchte, um die volle 4K-Power erleben zu können, dem präsentieren wir die besten UHD-Scheiben, die wir bislang gesehen haben.



Das alles und noch viel mehr finden Sie im aktuellen BLU-RAY MAGAZIN 04/2017, das überall am Kiosk, online sowie als Abo erhältlich ist.





Hier abonnieren





Hier Heft kaufen:









Hier Heft als ePaper kaufen:











Hier Heft als App kaufen: