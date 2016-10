Galaxy Note 7 sorgt für Umsatzrückgang bei Samsung

Die Schlappe mit dem Galaxy Note 7, das Samsung wegen Brandgefahr des Akkus vom Markt zurückziehen musste, schlägt sich nun auch auf den Umsatz der Südkoreaner nieder.



Das Debakel mit dem Pannen-Smartphone Galaxy Note 7 hat beim Technologie-Riesen Samsung tiefe Spuren im Ergebnis hinterlassen. Der Betriebsgewinn im Smartphone-Geschäft brach im dritten Quartal 2016 fast komplett ein. Der Rückgang schlug auch im Gesamtergebnis durch: Der Überschuss ging nach Angaben des Smartphone-Weltmarkführers im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 4,5 Billionen Won (3,7 Milliarden Euro) zurück. Unterdessen vollzog Samsung am Donnerstag trotz der Imagekrise den nächsten Schritt in der familieninternen Nachfolge an der Unternehmensspitze.