Gedenkstunde für Nationalsozialismus-Opfer live im TV

Die Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus übertragen gleich mehrere Fernsehsender.



An diesem Donnerstag (31. Januar) ab 9 Uhr live senden das ZDF, N-TV und Phoenix live aus dem Bundestagsplenarsaal. Zu Beginn spricht Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). Die Gedenkrede hält der israelische Historiker und Holocaust-Überlebende Saul Friedländer.