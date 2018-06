Gegen Netflix & Co. – Französische TV-Sender bauen Onlineallianz

Frankreichs öffentlich-rechtliches Fernsehen will mit zwei großen französischen Privatsendern eine gemeinsame Online-Plattform für Videoinhalte aufbauen.



Die Allianz ist ein Versuch, sich angesichts des Erfolgs internationaler Streamingdienste wie Netflix besser aufzustellen. France Télévisions sowie die Sender TF1 und M6 planen ein Abonnement-Modell, wie sie am Freitag mitteilten.