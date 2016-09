Geoblocking: Leichterer Zugriff auf Online-Angebote im Ausland

Bisher wird der Zugriff auf Online-Mediatheken im Ausland deutlich erschwert. Grund dafür sind die Rechte an den ausgestrahlten Filmen, Serien und Nachrichten. Doch nun will die EU-Kommission das Geoblocking lockern. Auch die Online-Rechte für Verleger sollen gestärkt werden.



Um die Zeitungsbranche im Internet-Zeitalter zu stärken, will die EU-Kommission Verlegern mehr Rechte an Online-Inhalten geben. Sie sollen damit eine ähnliche Stellung wie Film- oder Musikproduzenten erhalten. Die vorgeschlagenen Reformen sollten einen Anreiz für Investitionen geben, erklärte der EU-Kommissar für Digitalwirtschaft, Günther Oettinger am Mittwoch.



Bereits im Vorfeld hatte es viel Gegenwind etwa von Piraten, Grünen und Netzaktivisten gegeben. Der Vorschlag sei "Gift für die freie Rede der Europäer, Gift für die europäische Wirtschaft und Gift für die Kreativität", beklagte Joe McNamee von der Organisation European Digital Rights. Kritiker fürchten unter anderem, dass Angebote wie Google News, die Links zu aktuellen Artikeln mit kurzen Textausschnitten sammeln, damit vom Markt verschwinden könnten.