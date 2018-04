Gericht: ZDF darf Account auf Facebook-Seiten sperren

Ein Nutzer ist gerichtlich dagegen vorgegangen, dass ihm vom ZDF wegen unangemessenen Kommentaren der Zugang zu Facebook-Seiten des Senders verwehrt wurde.



Der Nutzer ist mit der Klage gegen eine Sperrung seiner Accounts auf Facebook-Seiten des ZDF gescheitert. Sie wurde vom Verwaltungsgericht bereits am vergangenen Freitag abgewiesen, wie eine Sprecherin des Gerichts am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte die Mainzer "Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.