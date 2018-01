Gewinnspiel: Elac Discovery Music Server zu gewinnen

Der Start ins neue Jahr wird wieder musikalisch: Unsere Kollegen von Likehifi haben im Januar wieder ein großes Gewinnspiel mit zahlreichen Preisen gestartet. Ab heute zu gewinnen: Einen Elac Discovery Music Server.



Der ELAC Discovery Music Server verbindet intelligente Hardware mit der innovativen Roon Software und beschreitet so neue Wege in der Musikwiedergabe. Ob lokal gespeicherte, im Netzwerk verfügbare oder von Streamingdiensten bereitgestellte Musik – der Discovery Music Server bringt alles zusammen und nimmt den Musikbegeisterten mit auf eine nicht endende Entdeckungsreise - und das dank Multiroom Technologie im ganzen Haus.