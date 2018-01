Gewinnspiel: Pure USB von BMC Audio zu gewinnen

Der Start ins neue Jahr wird wieder musikalisch: Unsere Kollegen von Likehifi haben im Januar wieder ein großes Gewinnspiel mit zahlreichen Preisen gestartet. Ab heute zu gewinnen: ein Pure USB von BMC Audio.



Hochwertige USB-Verbindungen vervollkommnen den Klang moderner D/A-Wandler. Während übliche Audio-USB-Kabel darauf setzen durch aufwändiges Material-Tuning Übertragungs-Verluste und Störungen zu minimieren, liefert B.M.C.s PureUSB1 eine bessere Lösung: Eine aktive Elektronik optimiert das USB-Signal und entfernt Verformungen und Störungen der Übertragung, kurz vor dem Eingang des D/A-Wandlers.