"Global Mobile Trends": Lineares TV stirbt

Ein Entwicklungsbericht über Perspektiven der Kommunikationsbranche prophezeit dem stationären Internet-Zugang ein baldiges Aus, sieht 5G-Verbindungen für manche Regionen in greifbarer Nähe und bestätigt das Geschäftsmodell von Netflix.



Im dritten Jahresbericht der "GSMA Intelligence" dominieren Thesen und Trends mit klarer Kante: Im Jahr 2025 werden 3,7 Milliarden Menschen weltweit das Internet ausschließlich über mobile Endgeräte nutzen.