Goldene Kamera lässt Zuschauer über Dokutainment-Preis abstimmen

Nun ist das Publikum gefragt: Wer soll die Goldene Kamera für das beste Dokutainment-Format gewinnen? Dabei kann online sowie klassisch per Telefon oder SMS abgestimmt werden.



In diesem Jahr entscheidet die Publikumswahl, welches Dokutainment-Format in der Gunst der Zuschauer an vorderster Stelle liegt. "Dokutainment erfreut sich beim Publikum immer größerer Beliebtheit.Um die thematische Vielfalt des Genres aufzuzeigen, stehen zwölf sehr unterschiedliche Formate zur Wahl.", so Christian Hellmann, Chefredakteur der Funke Programmzeitschriften, die den Preis alljährlich verleihen.