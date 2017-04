Google Maps findet jetzt das Auto

Dank eines neuen Features von Google Maps gehört die Suche nach dem irgendwo geparkten Auto der Vergangenheit an.



Da hat man endlich einen Parkplatz in irgendeiner Nebenstraße ergattert und ganz knapp die Vorstellung erreicht und dann findet man das eigene Auto nicht wieder. Welche Straße war es nochmal? Stand es nicht weiter da vorne, hinter dem roten Kombi? Oder ist das doch die falsche Ecke?