Google: Sprachassistent nun auch für mehrsprachige Haushalte

Google macht seinen Assistant zweisprachig, jetzt kann er etwa Deutsch und Englisch angesprochen werden und versteht beide Sprachen.



Google hat seiner sprechenden Assistenzsoftware als erster Anbieter beigebracht, zwei Sprachen gleichzeitig zu verstehen. Bisher musste der Google Assistant - genauso wie die Konkurrenzprogramme Alexa von Amazon oder Siri von Apple - auf eine bestimmte Sprache eingestellt werden.