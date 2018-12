Gregor Gysi und Harald Schmidt machen wieder Jahresrückblick

Die beiden kennen sich schon und können miteinander. Gregor Gysi und Harald Schmidt blicken bei n-tv zusammen aufs Jahr 2018 mit allen Höhen und Tiefen zurück, mit Fußball, Politik, Königskindern und Dieselaffäre.



Der eine ist Politiker, der andere war mal ein berühmter Entertainer. Zu verlieren haben beide nichts mehr, das macht die Sache so unterhaltsam. Gregor Gysi (70) und Harald Schmidt (61) sind beide ältere Herren mit viel Bühnenerfahrung, die so leicht nichts aus der Ruhe bringen kann, die aber im Zweifelsfall zu allem und jedem etwas sagen können. Das prädestiniert sie für "Gysi und Schmidt - der n-tv Jahresrückblick". Premiere war bereits im Vorjahr, am Freitag (14. Dezember, 23.10 Uhr) kommt das Duo ins Fernsehen zurück, wie der Nachrichtensender ankündigte.



Lakonisch und launig kommentieren die beiden den Hitzesommer und die Sorgen der deutschen Landwirte, die Hochzeit von Harry und Meghan, die Glaubwürdigkeit der Politik oder die Gereiztheit in der Chefetage vom FC Bayern München.