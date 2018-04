Grindr gibt HIV-Status- und Standortdaten an andere Unternehmen

Eine Datenanalyse der norwegischen Non-Profit-Organisation SINTEF zeigt, dass die beliebte Schwulen-Dating-App Grindr den HIV-Status ihrer Nutzer mit zwei anderen Unternehmen teilt.



Die beiden Unternehmen - Apptimize und Localytics, die bei der Optimierung von Apps helfen - erhalten einige der Informationen, die Grindr-Nutzer in ihre Profile aufnehmen, einschließlich ihres HIV-Status und des "letzten getesteten Datums".