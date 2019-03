Großer Brecht-Abend im Ersten

Im Ersten dreht sich alles um einen der größten Dramatiker des 20. Jahrhunderts. Bertolt Brecht wird im Mittelpunkt des Abendprogramms stehen.



Am Mittwoch (27. März) zeigt das Erste einen Brecht-Themenabend. Ab 20.15 Uhr wird dabei zuerst "Brecht", den Film, gezeigt, der am Freitag bereits bei Arte lief. Die Produktion von Heinrich Breloer ist ein Dokudrama über Brechts Leben.