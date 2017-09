Gute Quote für ARD-Serien - "Die Höhle der Löwen" weiter stark

Der Dauerstreit zwischen Nonne und Bürgermeister ist immer gut für starke Zahlen. Auch diesmal punktet die ARD mit ihrem Serien-Dauerläufer. Gute Werte hat aber auch Vox mit seinen Existenzgründern, nicht so tolle RTL II mit seiner Single-Show.



Berlin (dpa) - Das Erste hat am Dienstagabend erneut mit zwei populären Serien gepunktet: Die jüngste Folge von "Um Himmels Willen" mit Janina Hartwig als energischer Nonne und Fritz Wepper als grantigem Bürgermeister kam ab 20.15 Uhr auf 4,19 Millionen Zuschauer. Das war ein Marktanteil von 13,6 Prozent. Gleich danach hatte die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" aus der fiktiven Sachsenklinik in Leipzig ab 21 Uhr mit 5,40 Millionen Zuschauern und 17,3 Prozent sogar noch bessere Werte. Die "Tagesschau" um 20 Uhr kam im Ersten auf 4,39 Millionen (15,5 Prozent).