HD Austria: Kundenzahl steigt dank wachsendem Satellitenmarkt

Der Satelliten-TV-Markt in Österreich wächst weiter stetig an und von dieser Verbreitung profitiert auch HD Austria. Die M7-Tochter konnte im Januar ihren 100.000sten Kunden begrüßen.



Verglichen mit Deutschland ist der Satelliten-TV-Markt in Österreich noch recht jung, doch in Sachen Verbreitung hat die Alpenrepublik den Nachbarn bereits überholt. So empfangen bereits 60 Prozent der österreichischen Haushalte ihr Fernsehen via Satellit, während die Reichweite in Deutschland bei 47,1 Prozent liegt. Vom Wachstum profitiert auch HD Austria. Die TV-Plattform von M7 hat seit Januar über 100.000 Kunden, wie HD Austria am Donnerstag mitteilte.