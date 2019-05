Harald Lesch bekommt Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis 2019

Die Jury des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises zeichnet neben Lesch auch Mai Thi Nguyen-Kim aus, die das WDR-Wissensmagazin "Quarks" moderiert.



Nach Ansicht der Jury machen beide in ihren Fernsehsendungen, im Internet und auf Diskussionspodien mit großem Erfolg wissenschaftliche Erkenntnisse verstĂ€ndlich, sie in gesellschaftliche und politische Debatten einordnen und damit Desinformationen vorbeugen. Mit ihrer lebendigen Sprache, mit ihrer unbĂ€ndigen Lust und Neugier, auch komplexe Themen fĂŒr ihre Zuschauer und Nutzer zu entschlĂŒsseln, öffnen sie fĂŒr viele BĂŒrger den Zugang zur Wissenschaft.



Mai Thi Nguyen-Kim und Harald Lesch seien keine HĂŒter des Privilegs Wissen. Im Gegenteil: Mit ihren Sendungen und Blogs laden sie Zuschauer und Nutzer ein, am Wissen teilzuhaben und vor allem die Wege zu wissenschaftlichen Ergebnissen zu begleiten, teilte der WDR am Montag mit.



Mit nachprĂŒfbaren wissenschaftlichen Ergebnissen, nachlesbaren Quellen und transparenten wissenschaftlichen Methoden treten Mai Thi Nguyen-Kim und Harald Lesch mit ihren Youtube-KanĂ€len an. Sie lassen nach Ansicht der Jury sogar Zweifel aufkommen, dass auch Wissenschaft fehlerbehaftet sein kann. Wissenschaft suche wie QualitĂ€tsjournalismus nicht nach BestĂ€tigung vermeintlicher Gewissheiten, sondern geht WidersprĂŒchen nach. So entstehe ein öffentlich-rechtliches Gegenmodell zu den geschlossenen Weltbildern mancher Leugner seriöser Wissenschaftsmethodik.