Hatespeech: Twitter begibt sich selbst auf die Suche

Im Kampf gegen Hatespeech im Internet wird Twitter immer als Negativbeispiel genannt. Nun will der Kurznachrichtendienst sein Vorgehen verschärfen und sich an der Suche nach unangemessenen Inhalten aktiv beteiligen.



Twitter verschärft weiter sein Vorgehen gegen Belästigungen, Mobbing und Hassrede. Der Kurznachrichtendienst will jetzt auch aktiv nach Profilen Ausschau halten, von denen aus andere Nutzer angegriffen werden. "Es wurde deutlich, dass Twitter einen Teil der Last von den Nutzern nehmen muss - und eingreifen, noch bevor sie etwas melden", sagte Twitter-Managerin Sinéad McSweeney der Deutschen Presse-Agentur zu den am Mittwoch angekündigten Neuerungen. Bisher verließ sich Twitter - wie auch viele andere Online-Dienste - vor allem auf Beschwerden der Nutzer.