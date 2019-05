Heimatkanal würdigt Harald Juhnke als Filmstar des Monats

Harald Juhnke ist der Filmstar des nächsten Monats im Heimatkanal. Im Juni widmet der Sender dem einstigen Schauspieler jeden Mittwoch einen Sendeplatz.



Am 10. Juni wäre der mit 75 Jahren verstorbene Harald Juhnke 90 geworden. Das nimmt der Heimatkanal zum Anlass, um dem Sänger und Entertainer mehrere Filmabende zu widmen.